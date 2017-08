„Unberechenbares" Kiew will US-Waffen nicht nur im Donbass einsetzen

„Ich bezweifle natürlich, dass die USA den Appetit der ukrainischen Militärs stillen werden. Ich würde aber nicht ausschließen, dass sie dennoch irgendwelche Waffen an Kiew liefern werden“, sagte Mesjuho. „Umso mehr, dass solche Lieferungen unter der Vorbedingung erfolgen könnten, dass diese Waffen von US-Ausbildern, und nicht von Kiew direkt betrieben werden.“

US-Waffenlieferungen würden die Lage in „Gefahrenherden“ auf dem ukrainischen Territorium und in den naheliegenden Regionen bestimmt verschärfen. Die Ukraine will dem Experten zufolge die US-Waffen in den Zonen des sogenannten Anti-Terror-Einsatzes (so nenne die Ukraine das Kriegsgebiet in den selbsterklärten Volksrepubliken Donezk und Lugansk – Anm. d. Red.) nutzen. „Da Kiew in seinen Handlungen unberechenbar ist, könnten die Auslandswaffen auch an der Grenze zu Transnistrien landen“, hieß es.

Laut „The Wall Street Journal“ wollen das Pentagon und das US-Außenministerium an die Ukraine Raketenabwehranlagen – vermutlich des Typs Javelin – sowie Luftabwehranlagen liefern. Die Raketen sollen an Stellen stationiert werden, wo „ukrainische Truppen von der vordersten Frontlinie weit entfernt sind“. Somit könnten die Politiker das Eskalationsrisiko und die Kritik, diese Schritte würden „Kiews Offensivaktionen“ hervorrufen, reduzieren.

Laut einem hochrangigen Beamten aus der US-Administration, auf den sich die US-Zeitung beruft, wurde diese Initiative im Weißen Haus noch nicht erörtert und auch Präsident Donald Trump sei darüber nicht informiert worden. Seine Stellung dazu sei unklar. US-Verteidigungsminister James Mattis habe jedoch den Plan schon unterstützt. Sollte aber die Ukraine die Waffen ungemäß nutzen, könnte Washington seine technische Hilfe abberufen, hieß es.