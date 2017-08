Russland: Personalabbau bei US-Missionen trifft vor allem Russen – Medien

© Sputnik/ Aleksey Nikolskyi Putin verbannt 755 Mitarbeiter diplomatischer US-Missionen aus Russland

„Was den enormen Personalabbau bei unseren Missionen in Moskau angeht, so muss man im Auge behalten, dass dort viele russische Mitarbeiter und Bauarbeiter beschäftigt sind“, zitiert die Zeitung John Herbst, einen ehemaligen Mitarbeiter des Auswärtigen Dienstes. „Nur wenige echte Diplomaten werden die Missionen verlassen müssen.“

Die Zeitung beruft sich ferner auf einen Bericht des US-State Departments, laut dem im Jahr 2013 insgesamt 1279 Mitarbeiter bei US-amerikanischen Vertretungen in Russland beschäftigt waren, darunter 301 US-Bürger und 934 Russen.

© Sputnik/ Ilja Pitaljow Russland reagiert und weist US-Diplomaten die Tür

Am Freitag hatte Russland von den USA gefordert, die zahlenmäßige Stärke des diplomatischen und technischen Personals der US-Botschaft in Moskau und der Generalkonsulate in Sankt Petersburg, Jekaterinburg und Wladiwostok bis zum 1. September auf 455 Menschen zu reduzieren und so in Übereinstimmung mit der Personalstärke der russischen Vertretungen in den USA zu bringen.

Damit reagierte Moskau auf die Ausweisung von Dutzenden russischen Diplomaten aus den USA im Dezember 2016. Am Sonntag sagte der russische Präsident Wladimir Putin, dass insgesamt 755 Mitarbeiter diplomatischer Missionen der USA Russland werden verlassen müssen.