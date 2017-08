Saakaschwili offenbart, ob er Präsident der Ukraine werden will

„Ich habe keine persönlichen Ambitionen. Ich bewerbe mich weder um das Präsidentenamt in der Ukraine noch um andere Ämter“, sagte Saakaschwili bei einer Video-Konferenz in den USA.

Der Politiker sagte, dass er zusammen mit seiner politischen Kraft versuchen werde, „vollständig die Situation in der Ukraine zu ändern“.

© REUTERS/ Gleb Garanich Saakaschwili nun staatenlos – Rückkehr aus den USA nicht möglich

Am vergangenen Mittwoch hatte der ukrainische Migrationsdienst bestätigt, dass dem ehemaligen Gouverneur von Odessa die ukrainische Staatsbürgerschaft entzogen worden sei, weil er falsche Angaben bei der Einbürgerung gemacht habe. Die Staatsbürgerschaft der Ukraine könne jenen Personen nicht gewährt werden, die in anderen Ländern schwere Straftaten begangen haben, die gerichtlich verfolgt werden. Derzeit befindet sich Saakaschwili in den USA.

Die ukrainische Staatsbürgerschaft wurde Saakaschwili im Mai 2015 verliehen, im selben Monat wurde er zum Gouverneur des Gebietes Odessa ernannt. Im November 2016 hat der ukrainische Präsident Petro Poroschenko Saakaschwili aus dem Gouverneursamt und vom Posten seines Beraters entlassen.