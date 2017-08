Army Games: Russen besetzen „Nato-Objekt“ am schnellsten

Nato-Draht geknackt, Wächter neutralisiert: Die russische Mannschaft hat bei einem internationalen Heeresaufklärer-Wettbewerb in Sibirien am besten abgeschnitten.

© Sputnik/ Ilja Pitalew Russische Panzer fordern Nato heraus – diese schweigt

Der Wettbewerb „Pfad des Aufklärers“ ist Teil der Internationalen Armeespiele , die seit Samstag gleichzeitig in Russland, Aserbaidschan, Weißrussland, Kasachstan und China ausgetragen werden. Auf einem Gelände, so groß wie sechs Fußballfelder, sind 22 diverse Hindernisse aufgebaut, die die Aufklärer – jeder mit 18 kg schwerem Sturmgepäck — im Bestand von Gruppen überwinden mussten. Jedes Team brauchte im Schnitt eine Stunde, um die Hindernisbahn zu überwinden.

Die Russen seien mit 38:47 Minuten am schnellsten gewesen, teilte der Haupt-Schiedsrichter Wladimir Marussin Journalisten mit. Besonders geschickt sei ihnen das Überwinden des Nato-Drahtzauns und das „Ausschalten“ des Wachspersonals gelungen. Laut Marussin hat der amerikanische Militärattaché in Russland den Wettbewerb beobachtet. „Der Militärattaché der USA ist selbst ein Aufklärer. Er hält sich bereits seit anderthalb Jahren in Russland auf“, sagte er.