Auf Jagd nach Russen: Nato dringt in finnischen Luftraum ein

Zwei Nato-Jets, die am Dienstag russische Flugzeuge über der Ostsee verfolgt haben, sind in den Luftraum Finnlands eingedrungen. Nato-Sprecher Dylan White sprach von einem „Versehen“.

© AP Photo/ Hassan Ammar Spanische und finnische Kampfjets fangen drei russische Flieger ab – Nato

Nach Angaben der Nato waren zwei spanische F-18-Jäger vom estnischen Militärstützpunkt Ämari in Estland zum Abfangen von drei russischen Flugzeugen abgehoben. Bei dem Manöver seien die F-18 „versehentlich“ in den finnischen Luftraum eingedrungen.

Nach russischen Angaben hatten zwei MiG-31 und ein An-26-Frachter am Dienstag über den neutralen Gewässern der Ostsee einen planmäßigen Übungsflug absolviert.

Experte Boris Roschkin vom Moskauer Zentrum für militärisch-politische Journalistik äußerte in einem Gespräch mit Sputnik, dass die Nato in der Regel sehr ungern eigene Fehler eingestehe. „Sie (die Nato) vergisst manchmal, dass es in dieser Region auch neutrale Staaten gibt.“