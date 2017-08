Saudi-Arabien protestiert gegen Klagen von 9/11-Angehörigen

Beim Bundesgericht von Manhattan ist am Montag eine saudische Beschwerde gegen 25 Klagen von 9/11-Angehörigen eingegangen, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Saudi-Arabien lehnt jegliche Mitverantwortung an den Anschlägen vom 11. September 2001 ab.

Laut saudischen Behörden soll das Bundesgericht von Manhattan die Klagen der Angehörigen der Opfer zurückweisen. Das Königreich behauptet, Kläger haben keine Beweise dafür, dass der saudische Staat und affiliierte Wohlfahrtsorganisationen für Planung der Anschläge mitverantwortlich sind.

Weiterhin fordert Saudi-Arabien, dass seine Staatsimmunität respektiert wird. Die Saudis kritisieren das Gesetzt gegen die Finanzierung von Terror unter dem Namen Justice Against Sponsors of Terrorism Act (JASTA), das in den USA im September 2016 beschlossen wurde. Es hat den Angehörigen der Opfer von 9/11 ermöglicht, die saudische Königsfamilie wegen einer vermeintlichen Verstrickung in die Anschläge auf Entschädigung zu verklagen. Den saudischen Behörden zufolge verletzt das Gesetzt die amerikanische Verfassung, falls es zugunsten einer Seite eines Gerichtsprozesses verabschiedet wurde.

Familien von Opfern haben mehrfach versucht, Prozesse gegen Saudi-Arabien wegen möglicher Terrorismusunterstützung zu führen. Riad wurde in diesen Beschwerden beschuldigt, die Al-Qaida finanziert zu haben. Im März 2017 haben 800 Angehörige von Opfern des Anschlags sogar eine Gemeinschaftsklage gegen das Königreich eingereicht. Dies wurde erst nach der Verabschiedung des Gesetzes gegen die Finanzierung von Terror im September 2016 möglich.