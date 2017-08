Kiew warnt vor drohendem Odessa-Abgang aus Ukraine

© Sputnik/ Stringer Kiew schaltet Donbass den Strom ab

„Wenn wir jetzt die Hoffnung auf jenen (östlichen – Anm. d. Red.) Teil der Ukraine aufgeben, werden wir dann maximal in sechs Monaten ein solches Geschwür in anderen Regionen haben. Beispielweise in Odessa“, so Tuka gegenüber dem TV-Sender ZIK.