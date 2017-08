Hochrangiger US-Sicherheitsbeamter nach umstrittener Dienstnotiz gefeuert

Higgins wurde vorige Woche, am 21. Juli, gefeuert, nur wenige Monate nach seinem Amtsantritt als Chef der Abteilung für strategische Planung, hieß es.

„Die Globalisten und Islamisten sind sicher, dass man, um Erfolg zu haben, Amerika als Idee, als nationale und politische Identität vernichten muss“, hieß es in einem Dienstschreiben von Higgins, das er noch im Mai verfasst hatte. Die Islamisten würden ein Bündnis mit den kulturellen Marxisten schließen und sie dann „verschlucken“, meint der Ex-Chefstratege.

Das Papier soll in die Hände von Leuten gelangt sein, die keine Mitarbeiter der Trump-Administration sind, und ein falsches Image für Trumps Team geschaffen haben, so die Zeitung.

In vergangener Zeit kam es in der US-Administration zu einer Reihe von Kündigungen. Ihre Posten haben bereits Stabschef Reince Priebus und Trumps Sprecher Sean Spicer verlassen. Am 31. Juli, nur zehn Tage nach der Einstellung, musste auch Kommunikationschef Anthony Scaramucci gehen.