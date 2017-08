Motive von Bericht über „russische geheime Verluste“ sind offenkundig – Experte

Russlands Verteidigungsministerium hat die Berichte von Reuters über geheime Kriegsgräber von russischen Militärs, die in Syrien angeblich ums Leben gekommen sind, dementiert. Der Militärexperte Wladimir Kosin sagte gegenüber Radio Sputnik, dass die Agentur bewusst ihre Leser täusche.

„Die russische Seite hat immer unsere Verluste, Militärs und Zivilangestellte, gemeldet, wobei sie ehrlich erklärt hat, dass es solche Verluste in Syrien gibt. Diese Verluste wurden beim Beschuss durch Terroristen erlitten“, sagte der Experte.

© Sputnik/ Ramil Sitdikow Russlands Verteidigungsministerium zu Reuters-Bericht über 40 tote Militärs in Syrien

Er verwies darauf, dass beispielweise am 24. November 2015 die Türkei an der syrischen Grenze einen russischen Bomber abgeschossen habe. Dabei sei der russische Pilot Oleg Peschkow von Rebellen erschossen worden, als er am Fallschirm gehangen habe. Ein russischer Soldat habe einmal das eigene Feuer auf sich gelenkt, um möglichst viele Terroristen zu vernichten.

„Bei den Kampfhandlungen sind Opfer, tragische Zufälle unumgänglich. Aber die Motive von Reuters sind verständlich: Sie wollen den Korpsgeist sowie die Grundlage für unsere Präsenz in Syrien, eigentlich den Kampf gegen Terrororganisationen, die sich bisher auf der syrischen Erde befinden, unterbinden und eine gewisse Unzufriedenheit hervorrufen“, erläuterte er.

Dies ist aber ihm zufolge nicht erreichbar. „Ich möchte betonen, dass die russischen Luft- und Weltraumkräfte bei ihrem Vorgehen in Syrien im Unterschied zu der westlichen Koalition hervorragende Leistungen im Anti-Terror-Kampf erreicht haben. Darum wird der Prozess, dessen Ziel es ist, die Terroristen zu vernichten, fortgesetzt“, sagte Kosin.

„Das russische Volk trauert zutiefst um unsere Soldaten, die in Syrien ums Leben gekommen sind. Ihre Heldentaten werden nie vergessen. Das waren Wohltaten, und bereits heute kann man sicher sagen, dass die,grandiosen‘ Pläne der Terroristen, von Syrien aus nach Russland zu rücken, nicht stattfinden werden“, so der Experte abschließend.

Am Mittwoch hatte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, gesagt: „Es gibt und gab keine angeblich,geheimenʻ Gräber von russischen Armeeangehörigen, die in Syrien umgekommenen sein sollen.“

© Foto: Verteidigungsministerium Russlands Russische Militärflieger bestehen Syrien-Prüfung

Damit reagierte Russlands Militärbehörde auf den jüngsten Bericht der Agentur Reuters, laut dem mindestens 40 Russen, darunter 17 Militärs und 21 Mitarbeiter privater Militärfirmen, seit Anfang des Jahres in Syrien umgekommen sein sollen. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau sind in diesem Zeitraum zehn russische Armeeangehörige umgekommen.

Konaschenkow zufolge versucht die Agentur Reuters bereits nicht zum ersten Mal, die Operation der russischen Streitkräfte zur Bekämpfung der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (auch IS, Daesh) und zur Wiederherstellung des Friedens in Syrien zu diskreditieren.