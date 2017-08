US-Einwanderungssystem: Trump findet Ersatz für Green Card Lottery

Der US-amerikanische Präsident Donald Trump hat einen Gesetzentwurf vorgestellt, der das Einwanderungsrecht verschärfen soll. Unter anderem sieht der Entwurf die Abschaffung der sogenannten Green Card Lottery vor, in deren Rahmen früher die Permanent Resident Cards („Green Cards“) an „erwünschte“ Migranten vergeben wurden, so das Weiße Haus.