Europäisches Business tritt gegen neue US-Russlandsanktionen auf

Die Association of European Business (AEB) ist gegen die neuen Russlandsanktionen der USA aufgetreten und hat ihre Erklärung dazu am Donnerstag veröffentlicht.

„Die Assoziation ist überzeugt, dass das Business eines der wichtigsten Bindeglieder zwischen Staaten und Menschen ist und dass die Prinzipien des freien Handels keinen solchen Beschränkungen unterliegen dürfen“, hieß es.

Die AEB ruft dazu auf, den Geschäftsbereich von der Politik zu trennen und eine für beide Seiten akzeptable Lösung „im Geist des Friedens und der Einigkeit“ zu finden.

Trump hatte am Mittwoch das Sanktionspaket gegen Russland unterzeichnet, es später aber als falsch und einige Punkte davon gar als verfassungswidrig bezeichnet.

Das zuvor von beiden Parlamentskammern abgesegnete Sanktionsgesetz erweitert die Strafmaßnahmen gegen russische Banken und richtet sich zudem gegen alle Unternehmen, die sich an der Instandsetzung, der Modernisierung oder dem Ausbau russischer Exportpipelines beteiligen. Damit soll vor allem das Pipeline-Projekt Nord Stream 2 von Russland nach Europa verhindert werden. Weil dadurch auch europäische Unternehmen und die Energieversorgung in Europa gefährdet sind, war das amerikanische Sanktionsvorhaben in der EU auf Widerstand gestoßen.