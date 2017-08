Putin verspricht Sibirier, über erneute Kandidatur nachzudenken

Russlands Präsident Wladimir Putin will nun doch noch einmal darüber nachdenken, ob er sich 2018 wirklich noch einmal um das Präsidentenamt bewerben will. Das versprach er einem Einwohner der südsibirischen Republik Burjatien.

© Sputnik/ Michail Klimentjew Putin spricht über seinen Nachfolger und die politische Langlebigkeit

Bei einer Video-Konferenz bedankte sich der Burjate bei Putin dafür, dass nach den jüngsten heftigen Bränden in der Gegend in seinem Dorf alle Häuser wiederaufgebaut würden. Am Ende sagte er: „Wenn die nächsten Präsidentschaftswahlen stattfinden, bitten wir alle Sie, sich um dieses Amt zu bewerben.“

„Ich denke darüber nach. Danke“, antwortete darauf Putin.

Offiziell hat Putin noch nicht erklärt, ob er an den nächsten Präsidentschaftswahlen teilnehmen werde.

Ende Juli hatte der russische Präsident bei seinem Gespräch mit Schülern des Kinderzentrums „Sirius“ in Sotschi gesagt: „Ich habe mich noch nicht entschieden, mal sehen. 2018 findet die Wahl statt, bis zur Wahlkampagne ist ja noch Zeit, also mal sehen.“