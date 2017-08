Reaktion von UN-Sicherheitsrat auf Botschafts-Beschuss in Damaskus empört Moskau

© Sputnik/ Michail Alaeddin UN-Sicherheitsrat blockiert Erklärung zu Beschuss russischer Botschaft in Syrien

„Mögen diese Delegationen, die nicht gewillt sind, diplomatische Solidarität mit uns zu zeigen, dies mit ihrem Gewissen vereinbaren“, hieß es aus der russischen Außenbehörde. „Besonders empörend ist aber, dass die Unfähigkeit des UN-Sicherheitsrates, das Vorgehen von Terroristen zu verurteilen, diese zu neuen Provokationen und Terrorakten motiviert. Das verleiht ihnen das Gefühl der Straflosigkeit.“

Die russischen Diplomaten würden sich nicht wünschen, dass diese Barbaren, die die Botschaft angegriffen hatten, den Eindruck bekämen, dass jemand im UN-Sicherheitsrat mit ihnen im Bunde wäre.

Am 2. August waren zwei Granaten unmittelbar auf dem Gelände der russischen Vertretung in der syrischen Hauptstadt explodiert. Zwei weitere schlugen in unmittelbarer Nähe ein. Zum Glück ist dem Außenministerium in Moskau zufolge bei dem Beschuss niemand verletzt worden.