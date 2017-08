Albanischer Premier darf sich nicht mit Pence fotografieren – wegen der Schuhe

Der albanische Premierminister Edi Rama durfte nicht für ein gemeinsames Foto der Gipfel-Teilnehmer der „Adriatischen Charta“ in Montenegro posieren. Grund war die unpassende Schuhwahl des Politikers – er hatte wieder seine Lieblingsturnschuhe in weißer Farbe an, berichtet der TV-Sender RTCG am Freitag.