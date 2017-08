"Unabhängigkeit" auf Ukrainisch: Nato-Marsch in Kiew erwartet

An der diesjährigen Militärparade in der ukrainischen Hauptstadt, die bei der sogenannten Unabhängigkeitsfeier der Ukraine stattfindet, sollen Militärangehörige Großbritanniens, der baltischen Staaten und Georgiens teilnehmen. Dies teilte der ukrainische Verteidigungsminister Stepan Poltorak in einem Fernsehinterview mit.