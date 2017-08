Kiew will russische Grenzsünder mit dreijähriger Haft bestrafen

Kiew will die illegale Überquerung der ukrainischen Grenze strafrechtlich ahnden. Ein dahin gehender Gesetzentwurf wurde in der Werchowna Rada von Abgeordneten der Fraktion von Block Petro Poroschenkos eingebracht, teilte deren Pressedienst am Freitag in Kiew mit. Das Dokument war von Artur Gerassimow und Irina Luzenko initiiert worden.