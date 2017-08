Pentagon besteht auf Lieferung von Javelin-Systemen an Kiew

Das Pentagon hat ein Empfehlungsschreiben an das Weiße Haus geschickt, laut dem Washington die Ukraine mit Panzerabwehrraketen Javelin für den Widerstand gegen die Aufständischen im Donbass versorgen soll. Dies berichtet NBC News unter Berufung auf gleich drei offizielle Quellen.

Das empfohlene Hilfspaket wird auf 50 Millionen Dollar eingeschätzt, so der TV-Sender. „Das ist ein richtiger Schritt, und ich sehe auf diesem Empfehlungsschreiben die Fingerabdrücke des Verteidigungsministers (James – Anm. d. Red.) Mattis“, sagte der ehemalige Nato-Befehlshaber in Europa, Admiral a.D. James Stavridis.

Dabei räumten die Quellen des Senders ein, dass die endgültige Entscheidung hinsichtlich der Lieferung von Waffen an die Ukraine noch nicht getroffen sei. Die Sprecherin des US-Außenministeriums Heather Nauert bestätigte diese Information ebenfalls noch nicht.

Die Zeitschrift „The Wall Street Journal“ hatte zuvor unter Berufung auf US-Beamte berichtet, dass das Pentagon und das US-Außenministerium einen Plan für Waffenlieferungen an die Ukraine erarbeitet hätten. Das Weiße Haus soll die Initiative jedoch noch nicht gebilligt haben.

Früher hatten sich mehrere europäische Politiker gegen Waffenlieferungen an die Ukraine ausgesprochen, darunter der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Auch der Vorsitzende des Nato-Militärausschusses, General Petr Pavel, sieht eigenen Worten zufolge keine Notwendigkeit in Waffenlieferungen an Kiew, weil dies „das Leiden der Menschen nur vergrößern wird“.