Experte: Bismarck'sche Handelskriegs-Methoden helfen USA nicht gegen Russland

Beziehungen zwischen den USA und Russland

Die aktuelle Situation kann dem Experten zufolge kaum geändert werden. Als Haupthindernis bleibe das Vorgehen des US-Kongresses mit seinen Anti-Russland-Stimmungen und Sanktionen . „Solange die Kongressleute ihre Einstellung nicht ändern, wird die Normalisierung der Beziehungen kaum möglich sein“, sagte er. Das sei eine Doppelherrschaft. Einerseits versuche das Weiße Haus pragmatische Beziehungen aufbauen, wobei es einen außenpolitischen Realismus nutze. Andererseits gebe es den Kongress, der an emotionale Entscheidungen appelliere.

Das sei eine Folge des innenpolitischen Kampfes: Die Seiten sollen sich nach der Unterzeichnung des Gesetztes über die Sanktionen nicht versöhnen. Im Netz könne man weitere Kontroversen zwischen US-Präsident Trump und den Kongressleuten beobachten. Die Kongressmitglieder schlagen laut ihren Twitter-Beiträgen vor, dem Vorgehen Moskaus auf der Suche nach einer angeblichen „russischen Spur“ zu folgen.

„Sie vergessen uns, wenn sie einander wieder verstehen“, sagte der Experte.

Erst dann könne man über die politische Normalisierung der Beziehungen sprechen.

Gründe für Handelskrieg

Trump hatte zuvor erklärt, dass die Beziehungen Russlands und der USA derzeit auf tiefstem Niveau seien.

„Man muss berücksichtigen, dass es sogar während des Kalten Krieges eine Zusammenarbeit in einzelnen Bereichen gab. Und heute arbeiten wir bei der Syrien-Regelung zusammen, die Amerikaner kaufen unsere Raketentriebwerke. Es gibt Berührungspunkte, aber sie können nicht entscheidend in den bilateralen Beziehungen sein. Zudem kann höchstwahrscheinlich die Regelung der Syrien-Krise Meinungsverschiedenheiten bezüglich der politischen Ordnung dieses Landes nach sich ziehen“, so der Experte weiter.

„Die Amerikaner werden ihre Leute fördern und wir werden Assad unterstützen oder auch versuchen, unsere Leute zu fördern, deswegen kann Syrien noch zu einem Spannungspunkt werden. Der Konfrontationszustand ist anscheinend für lange Zeit gekommen. Zudem ist Trump eine Ausnahme in der US-Politik. Er wird dann durch eine Person von Establishment mit dem entsprechenden Verhalten zu Russland ersetzt“, sagte Kislitsyn.

Blick in die Historie

In Russland habe man bereits die neuen Russland-Sanktionen mit einem Handelskrieg verglichen. Das US-Außenministerium bezeichnete diese Äußerung als „radikales Ding“. „Das ist keine Kriegserklärung“, hieß es aus der Behörde.

Kislitsyn verwies darauf, dass es im politischen Lexikon das Wort „Sanktionen“ früher gar nicht gegeben habe. Und als im 19. Jahrhundert Otto von Bismarck die Einschränkungen gegen Russland eingeführt habe, habe man sie einen Handelskrieg genannt.