Russischer Diplomat über Inhalt von Gespräch mit geschasstem Flynn

Der russische Ex-Botschafter in den USA, Sergej Kisljak, und Trumps Ex-Sicherheitsberater Michael Flynn haben in ihrem Gespräch, das Flynn im Endeffekt zum Rücktritt brachte, das Thema der Sanktionen gegen Russland gar nicht angeschnitten, teilte Kisljak am Freitag mit. Damit habe der Diplomat eine Anordnung „aus Moskau“ befolgt.