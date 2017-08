Ist Abschaffung von Russland-Sanktionen möglich? Ex-Botschafter Kisljak gibt Prognose

„Die Wirtschaftssanktionen, über die wir in der letzten Zeit so viel sprechen, sind konstruktiv so gemacht worden, dass sie unter amerikanischen Bedingungen kaum abgeschafft werden können, selbst wenn jemand beschließt, alle ihre Anforderungen zu erfüllen. Aber all diese Anforderungen sind erdacht, und das manchmal sogar grob“, sagte Kisljak.

„Der ganze Mechanismus funktioniert so, dass das US-Gesetz keine Möglichkeit gibt, Normalität in den Beziehungen mit unserem Land zu entwickeln“, sagte er weiter.

Die aktuelle Situation in den Beziehungen zwischen Russland und den USA wird ihm zufolge lange andauern.

© AFP 2017/ ABDELHAK SENNA Russischer Diplomat über Inhalt von Gespräch mit geschasstem Flynn

US-Präsident Donald Trump hatte am Mittwoch nach langem Zögern ein vom Kongress geschnürtes Sanktionspaket gegen Russland, den Iran und Nordkorea unterzeichnet. Der US-Präsident selbst steht den neuen Strafmaßnahmen kritisch gegenüber und warnt sogar vor Schaden für Amerikas Wirtschaft und seine Verbündeten. Er legte jedoch kein Veto ein, weil es im Kongress genug Stimmen gab, um das Veto zu blockieren.

Weil die neuen Sanktionen auch europäische Unternehmen und die Energieversorgung in Europa gefährden, stoßen sie in der EU auf Widerstand. Die EU-Kommission hat den USA mit Vergeltungsmaßnahmen gedroht.