Atomstreit mit Nordkorea: China ruft alle zur Wiederaufnahme der Verhandlungen auf

Chinas Außenminister Wang Yi hat alle am Atomstreit um Nordkorea Beteiligten aufgerufen, an den Verhandlungstisch zurückzukehren, um eine Lösung zur Stabilisierung der Lage in der Region zu finden. Laut AP erklärte er dies nach der Abstimmung im UN-Sicherheitsrat über die Verhängung neuer Sanktionen gegen Pjöngjang.