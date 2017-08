Lawrow-Tillerson-Treffen: Moskau hofft auf weitere Kontakte mit Washington zu Syrien

„Hier erfolgen auch Kontakte zwischen unseren Vertretern, darunter im Rahmen der Umsetzung der zwischen Russland, den USA und Jordanien erzielten Vereinbarungen zur Schaffung der südlichen Deeskalationszone in Syrien“, sagte Lawrow am Sonntag nach einem Treffen mit seinem US-Amtskollegen Rex Tillerson am Rande des ASEAN-Gipfels im philippinischen Manila.

© Sputnik/ NewsTeam/ Timur Abdullaev Vereinbarungen zu südlicher Deeskalationszone in Syrien sind ein Durchbruch – Putin

Lawrow zufolge rechnet Moskau ferner damit, dass die bilateralen Kontakte auch in anderen Aspekten der Syrien-Regelung – sowohl in militärischen als auch politischen – fortgesetzt werden. Sie seien an und für sich nie abgebrochen worden.

Darüber hinaus wurde bei dem Treffen laut Lawrow die Sachlage bei der Regelung des Syrien-Konfliktes angeschnitten.