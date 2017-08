Homs: Syrisches Militär durchkämmt letzte IS-Hochburg Al-Suchna

Die syrischen Regierungsarmee und ihre Verbündeten haben am Sonntag mit dem Durchkämmen der letzten großen Stadt unter der Kontrolle der Terrormiliz Daesh (auch „Islamischer Staat“, IS) in der Provinz Homs begonnen, wie eine gut unterrichtete Quelle vor Ort gegenüber der Agentur RIA Novosti mitteilte.