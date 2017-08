Lawrow ruft zu Vermeidung von Gewalteinsatz auf Korea-Halbinsel auf

Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat dazu aufgerufen, keine Entwicklung der Lage auf der Korea-Halbinsel unter Gewalteinsatz zuzulassen. Dies sagte der Diplomat beim Treffen mit seinem nordkoreanischen Amtskollegen Ri Yong-ho am Rande des ASEAN-Gipfels im philippinischen Manila, teilte das russische Außenamt mit.

Demnach sollen die beiden Seiten einen Meinungsaustausch zur aktuellen Lage auf der Korea-Halbinsel durchgeführt haben, und zwar in Bezug auf die Gewährleistung der Sicherheit im Nordosten Asiens.

„Lawrow hat alle beteiligten Seiten dazu aufgerufen, maximale Zurückhaltung zu zeigen, um die Umsetzung negativer Machtszenarien auf der Korea-Halbinsel zu vermeiden, sowie den Prozess der politisch-diplomatischen Regelung sofort einzuleiten, und zwar durch eine komplexe Lösung der Probleme auf der Halbinsel, darunter auch die Denuklearisierung“, so das russische Außenministerium in einer Erklärung am Montag.

Zuvor hatte der nordkoreanische Außenminister bei einem Treffen mit seiner südkoreanischen Amtskollegin Kang Kyung Wha in Manila den Vorschlag Seouls zum Aufbau der bilateralen Beziehungen abgelehnt.

„Der südkoreanischen Seite mangelt es an Aufrichtigkeit.“ So kommentierte der nordkoreanische Minister den Aufruf der südkoreanischen Amtskollegin, die Initiativen des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in positiv zu beantworten.