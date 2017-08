Platzeck: „Im Wahlkampf fährt Schulz eine klare Linie“

Herr Platzeck, laut einer Emnid-Studie sind die gegenwärtigen größten Ängste der Deutschen: die Angst vor dem Klimawandel, die Angst vor neuen Kriegen, die Angst vor Terroranschlägen und die Angst vor Altersarmut. Damit haben sich die beiden großen Ängste vor zu vielen Flüchtlingen und vor Arbeitslosigkeit nach unten hin verschoben. Wie erklären Sie sich das?

Zum einen besagen die neuen Arbeitslosenzahlen für den vergangenen Monat, dass wir die historisch niedrigste Arbeitslosigkeit seit Jahrzehnten haben, für den Osten Deutschlands überhaupt seit 1990. Das heißt, die Menschen spüren, dass die Wirtschaft, etwas salopp gesagt, brummt und sie sehen in Zeitungen und Netzen wieder etwas, was sie vor einigen Jahren überhaupt nicht mehr gesehen haben, nämlich unzählige Stelleanzeigen.

Die zweite ist die Frage der Flüchtlinge. Erstens hat sich die Situation sehr beruhigt. Wir haben die 890.000 Flüchtlinge relativ gut verarbeitet. Die Ängste sind zum Teil kleiner geworden beziehungsweise gewichen, das hat einfach mit der Realität des Lebens im Moment zu tun. Und zum Klimawandel: Solche Umfragen haben immer auch was mit dem täglichen Leben und Erleben zu tun. Wenn Sie sich die Wetterkapriolen der letzten Wochen anschauen – das sind die Dinge, die einem nahegehen und dann beginnt man über so was auch nachzudenken.

Nun wurde die Studie 6 Wochen vor der Bundestagswahl veröffentlicht. Und Studien sind bekanntlich ein gefundenes Fressen für Politiker. Was meinen Sie: Werden die Ergebnisse dieser Studie die Wahlkampagnen der Parteien beeinflussen? Und wie?

Das kann ich mir nicht so gravierend vorstellen. Zur Frage von Krieg und Frieden: Ich erlebe in vielen Veranstaltungen, die Überschriften wie „Europa, Deutschland, Russland“ tragen, dass solche Veranstaltungen voll sind, weil die Menschen ein Interesse, in Teilen auch Ängste, haben. Zweitens: Sie erleben im Moment eine heftige Debatte über Umweltfragen, über Klimafragen und Ähnliches. Und wenn Maltin Schulz sagt, dass die Frage der Zukunftssicherheit in Deutschland eine Rolle spielt – Altersarmut sind ja Zukunftsbedenken –, dann ist das richtig gesetzt. Und ich denke, auch wenn es den Menschen im Moment gut geht, erlebt man bei nicht wenigen die Frage: Wie stabil ist das und vor allem was tun wir im Moment, damit dieser Zustand auch übertragen werden kann auf die nächsten Jahren und Jahrzehnte?

Sie haben schon die Worte Martin Schulz, Zukunft und Europa fallen lassen. Man sagt, Martin Schulz befinde sich auf der Suche nach neuen Themen, vor kurzem war er auch in Italien im Zusammenhang mit der Flüchtlingssituation dort. Deswegen eine Frage speziell an Sie als Vertreter der SPD: Was meinen Sie, was könnte die SPD an neuen Gehalten suchen und bieten zur Bundestagswahl?

Ich glaube, das mit den neuen Themen ist eine Überinterpretation. Ich sehe sehr wohl eine klare Linie in dem, was Martin Schulz im Wahlkampf bisher fährt und da passt auch sein Italienbesuch hinein. Seine Kernfrage ist: Wie sieht die Zukunftsgestaltung aus, wie sicher ist die Basis und was müssen wir an ihr tun? Und da gehört die Flüchtlingsfrage, insbesondere im Kontext Afrika und Europa, dazu. Das ist jetzt durch die Sperrung der Balkanroute und andere Maßnahmen bei uns nicht mit der Brisanz da. Aber für die Europäische Union bleibt das weiterhin ein Kernthema. Und deshalb ist es richtig, dass Maltin Schulz an den Ort fährt, wo das Problem schon mal von uns nicht entsprechend gewertet wurde, bis es dann mit aller Wucht auf uns hereinbrach.

Die Große Koalition – so sieht es jedenfalls aus – neigt sich dem Ende zu. Vor diesem Hintergrund: Wie lautet Ihre Wahlprognose?

Ich wage mich nicht, an Zahlenprognosen, sondern sage nur: Ich habe selber die Erfahrung in den letzten Jahren und Jahrzehnten gemacht, dass Parteibindungen Jahr für Jahr mehr nachlassen – übrigens ein Prozess, der nicht nur in Deutschland stattfindet. Ich bedaure das auch teilweise, weil die Parteien die Grundlage unserer parlamentarischen Demokratie sind, so sieht das Grundgesetz vor.

Eine Frage zum Abschluss: Eben wurden die US-Sanktionen gegen Russland offiziell beschlossen. Wie schätzen Sie deren Auswirkungen auf die internationale Politik Deutschlands ein? Sowie auf die Gestaltung der Bundestagswahl?

Ich glaube, diese Sanktionen waren mehrfach politisch determiniert in den USA. Da hat einmal die Aversion vieler Kongressabgeordneter gegen den amtierenden Präsidenten Donald Trump eine Rolle gespielt. Außerdem steht sogar ausdrücklich in den Sanktionspapieren drin, dass es darum geht, die Wirtschaft der USA voranzubringen und ihr bessere Bedingungen weltweit zu verschaffen. Von daher demaskiert sich eigentlich die Zielstellung zum Teil selber. Ich kann dort auch keine pädagogische Absicht in Richtung Russland erkennen. Wenn man das wollte, dann müsste ja in den Gesetzen stehen: Wenn sich dann was ändert an der kritisierten russischen Politik, dann werden die Sanktionen auch wieder zurückgenommen. Deswegen ist das eine große Belastung für die Verbesserung der Beziehung zwischen Russland und den USA. Aber es ist auch eine erhebliche Belastung zwischen Europa und den USA, die ich in diesem Ausmaß zuletzt 2002-2003 mit dem Beginn des Irakkrieges erlebt habe. Nicht nur, weil die europäische Wirtschaft betroffen sein könnte, sondern auch, weil es keinerlei Konsultationen gab, keine Abstimmung mit den europäischen Partnern und das ist schon ein heftiger Schritt, der seinesgleichen sucht.

Valentin Raskatov

Das komplette Interview zum Nachhören: