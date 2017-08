Pläne für 2017: Ukraine gibt über 16 Millionen Euro für Bau der Russland-Mauer aus

„2017 sind bereits 200 Millionen Griwna (circa 6,6 Millionen Euro) für das Projekt ausgegeben worden. Dank den Änderungen wurden weitere 300 Millionen Griwna (etwa 9,8 Millionen Euro) zu dem Haushalt hinzugefügt. In diesem Jahr rechnen wir mit insgesamt 500 Millionen Griwna (16,3 Millionen Euro). Das sind 55 Prozent von allen Mitteln, die allein für dieses Jahr benötigt werden“, sagte Tsigikal.

© AFP 2017/ SERGEI SUPINSKY „Schutz“ vor Russland: Kiew zahlt Millionen Euro für 400 Kilometer Maschendrahtzaun

Der Chef des ukrainischen Grenzschutzdienstes gab an, dass seine Behörde im Zeitraum von 2015 bis 2016 etwa 600 Millionen Griwna (circa 19,7 Millionen Euro) für die Umsetzung dieses Projektes bekommen habe.

Zuvor war mitgeteilt worden, dass die Ukraine die Umsetzung des Projektes „Mauer“ wegen mangelnder Finanzierung gestoppt habe.

Das ukrainische Mauerprojekt, auch als „europäische Mauer“ bezeichnet, sieht den Bau von Gräben und Sonderobjekten an der russisch-ukrainischen Grenze vor. Die Länge der Grenze beträgt mehr als 2.000 Kilometer. Laut Plänen der ukrainischen Regierung soll die Mauer zur östlichen Grenze der Europäischen Union werden. Der Bau sollte in zwei Etappen erfolgen: zuerst in den Gebieten Tschernihiw, Sumy, Charkiw und dann auch in den Gebieten Lugansk und Donezk.