Dezentralisierung: Gesandter aus Berlin ab September in Ukraine tätig – Vize-Premier

Ein Gesandter der deutschen Bundesregierung zu Fragen der Dezentralisierung wird im September seine Arbeit in der Ukraine aufnehmen. Dies teilte am Montag der ukrainische Vize-Premierminister Gennadi Subko auf Facebook mit.

Rasmussens erster Ratschlag an Poroschenko: Kiew muss Dezentralisierung umsetzen

„Die Dezentralisierungsreform ist heute eine der erfolgreichsten und hat bereits finanzielle und materielle Ergebnisse gezeigt. Die Reform wurde von der EU in den höchsten Tönen gelobt, darunter auch von Deutschland, mit dessen Unterstützung in der Ukraine viele Projekte umgesetzt werden. Die Delegation eines Gesandten von der deutschen Regierung zu Dezentralisierungsfragen ist ein weiterer Beweis des Reformerfolgs“, so Subko.

Zuvor hatten Medien berichtet, dass EU-Experten empfohlen hätten, die Finanzierung der ukrainischen Regierung zu stoppen, weil diese ihren Versprechungen nicht gerecht geworden sei.