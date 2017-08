Nato „glänzt“ in Litauens Vorwochen-Statistik zu Abfangmanövern

Jets der Nordatlantischen Allianz haben in der vergangenen Woche insgesamt acht Mal russische Militärflugzeuge über der Ostsee abgefangen. Diese Daten veröffentlichte das litauische Verteidigungsministerium in seinem wöchentlichen Bericht, meldet das Internetportal vesti.ru.

Am häufigsten mussten demnach die Nato-Kampfjets am 1. August abheben. Polnische F-16-Jets, die in der baltischen Republik stationiert sind, sollen einem Transporter des Typs An-26, zwei Kampfjets des Typs MiG-31, zwei bordgestürzten Kampfflugzeugen vom Typ Su-33 und vier MiG-29 gefolgt sein. In der litauischen Militärbehörde wurde beklagt, dass nur der Frachter unter Einhaltung der Regeln geflogen sei. Die übrigen Flugzeuge seien mit ausgeschalteten Transpondern unterwegs gewesen.

Insgesamt haben die Nato-Kampfjets nach Angaben des litauischen Verteidigungsministeriums in der vergangenen Woche 18 russische Flugzeuge abgefangen.

Das russische Verteidigungsministerium erklärte seinerseits mehrfach, die Flugzeuge fliegen ausschließlich über die neutralen Gewässer der Ostsee in das Kaliningrader Gebiet und unter strenger Einhaltung der internationalen Regeln. Keine Grenzen anderer Staaten seien bei der Übung verletzt worden.