Außenminister Ri Yong Ho: Nordkorea bedroht kein Land bis auf die USA

Nordkorea hat keine Absicht, jemanden bis auf die USA zu bedrohen, erklärte Nordkoreas Außenamtschef Ri Yong Ho am Montag am Rande eines Forums der Internationalen Organisationen südostasiatischer Staaten (ASEAN) in Manila. Im zufolge dürfen sich andere Länder US-amerikanischen Kampfhandlungen gegen Pjöngjang nicht anschließen, hieß es.