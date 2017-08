Ukraine: Naftogaz-Chef wirft Energieminister millionenschweren Wirtschaftsschaden vor

Der Chef des ukrainischen Energiekonzerns Naftogaz, Andrej Kobolew, hat am Montag auf Facebook dem Energieminister in Kiew, Igor Nassalik, vorgeworfen, der ukrainischen Wirtschaft einen Schaden in Millionenhöhe zugefügt zu haben.

© Fotolia/ Grecaud Paul Ukrainischer Energiekonzern Naftogas verklagt EU-Kommission

„Im vorigen Jahr sind die lautstarken Erklärungen des Ministers über das Gasdefizit in den ukrainischen Untertagespeichern zu einem der Hauptgründe für das spekulative Wachstum der Gaspreise in der EU geworden, was die Ukraine einige Dutzend Millionen Dollar gekostet hat. Und jetzt kommen die Äußerungen über die Unfähigkeit des ukrainischen Gastransportsystems , Gas durchzuleiten“, so Kobolew. „Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde.“

Zuvor hatte Nassalik gemeldet, dass der ukrainische Gasnetzbetreiber Ukrtransgas wegen der Unwilligkeit von Naftogaz, in die ukrainischen Untertagelager zu investieren, für den Gastransit nach Europa technisch nicht bereit sein könnte. Dies könnte zu einer „Katastrophe“ führen, warnte er.