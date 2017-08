Isolation der USA ist Zeichen für Russlands Stärke – Expertin

Da Russland zu einem Symbol der Trennung von Pax Americana geworden sei, werde ein hybrider Krieg in Form der Russphobie durchgeführt. Bechet-Golovko zufolge geschieht das im Wirtschaftsbereich in Form der Sanktionen, die US-Präsident Donald Trump Ende Juli erweitert und der russische Premierminister Dmitri Medwedew als Handelskrieg bezeichnet hatte.

In diesem Zusammenhang spricht man immer öfter über eine Isolation. Laut der Expertin ist die Isolation in diesem Fall nicht ein Zeichen für die Schwäche, sondern für Stärke. Sie betont: Einerseits sehe der Begriff „Isolation“ hier seltsam aus und spiegele eine überholte Weltvision in einer westzentristischen Darstellung wider. Die Welt solle sich angeblich wie bisher nur um mehrere westliche Hauptstädte bewegen, weshalb die „Abschaltung“ von diesen „Lichtquellen“ die schrecklichste Bestrafung darstelle. „Es ist klar, dass es nicht so ist“, so die Expertin. In der Welt gebe es immerhin Asien, Lateinamerika und Afrika, wo sich China, Indien, Brasilien, Südafrika und andere mächtige Staaten befinden. Russland sei nicht isoliert, im Gegenteil: Es entwickle gute und gegenseitig vorteilhafte Beziehungen, so Bechet-Golovko.

Andererseits solle man in einer solchen Situation nicht über Isolation, sondern eher über Emanzipation sprechen. „Oder eher über das Erwachsenwerden“, so die Expertin weiter. Je weniger abhängig Russland vom Westen sei, desto selbständiger und erwachsener sei es. Und eine echte Emanzipation, in der auch die staatliche Souveränität bestehe, könne sich nur der Starke leisten.