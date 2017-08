Verbrannte Erde: „US-Koalition vernichtet syrische Städte, anstatt sie zu befreien“

© AP Photo/ Lefteris Pitarakis US-Luftangriffe: Experten melden Rekordzahl getöteter Zivilisten in Syrien

Wie Al Asad am Dienstag in einem Interview mit der Agentur Sputnik sagte, sind unschuldige Zivilisten, darunter Kinder, den Luftschlägen der Koalition zum Opfer gefallen.

All diese verbrecherischen Taten würden als „Kampf gegen die Terrormiliz Daesh“ (auch Islamischer Staat, IS) bezeichnet.

„Die USA töten einfache Syrer, ohne dabei die IS-Gruppierung zu treffen. Die Operation in Rakka ist eher als Diversion oder Vernichtung als Befreiung einzustufen“, so Al Asad.

Dabei rief er die Völkergemeinschaft auf, diesen Bombardements ein Ende zu setzen, die die ganze Infrastruktur der Stadt zerstörten.

„In Wirklichkeit wollen die Amerikaner Rakka nicht befreien, sonst hätten sie dies schon längst getan. Sie kennen ja jedes Stück Erde in der Stadt über ihre Erdsatelliten. Die syrische Armee will hingegen gegen die Terroristen kämpfen und tut dies auch. So wurde in diesen Tagen die Stadt Al-Suchna befreit“, betonte er.

Wie Al Asad ausführte, begeht die US-geführte Koalition täglich Verbrechen gegen bürgerliche Einwohner in den Provinzen Aleppo, Deir ez-Zor und Rakka.

Indes gebe es keine Beweise, dass die von der Koalition geleiteten Einsätze von Erfolg gekrönt seien: Es gebe weder Zahlen der getöteten Extremisten noch ihrer zerstörten Technik. Offiziell würden nur die allgemeinen Daten ohne jegliche Einzelheiten veröffentlicht