Trump droht Nordkorea mit „Feuer und Wut“

„Nordkorea sollte den USA besser nicht weiter drohen“, sagte Trump am Dienstagabend bei einem Besuch in Bedminster im US-Bundesstaat New Jersey.

„Sie werden mit Feuer und Wut bekämpft, wie die Welt es noch nicht gesehen hat.“

© Sputnik/ Ilja Pitalew Nordkorea bereit zu Raketenangriff auf US-Stützpunkt in Pazifik

Zuvor hatte die Zeitung „The Washington Post“ unter Berufung auf Angaben der Geheimdienste berichtet, dass Nordkorea nun in der Lage sei, die Atomsprengköpfe so klein zu bauen, dass sie auf Mittelstrecken- und Interkontinental-Raketen transportiert werden können. Nordkoreas Arsenal verfügt nach Einschätzung der Experten über 60 Atomsprengköpfe.

Am 5. August hatte der UN-Sicherheitsrat einstimmig schärfere Sanktionen gegen Nordkorea beschlossen. Den von den Vereinigten Staaten eingebrachten Resolutionsentwurf unterstützten selbst Nordkoreas Verbündete – China und Russland.