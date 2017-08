Syrien: Generalstabschefs Russlands und der USA erörtern Lage in Deeskalationszone

© AFP 2017/ Menahem Kahana Medien erfahren von Geheimtreffen Russlands, Israels und USA zu Waffenruhe in Syrien

„In dem Telefonat hat ein Meinungsaustausch über die Situation in Syrien und im Irak stattgefunden. Es wurden die weiteren Handlungen im Kampf gegen die internationalen Terrororganisationen sowie das Funktionieren der Deeskalationszone im Südwesten der Arabischen Republik Syrien erörtert“, heißt es in der Mitteilung.

Experten aus Russland, den USA und Jordanien hatten sich bei ihrem Treffen in der jordanischen Hauptstadt Amman auf ein Memorandum über die Einrichtung einer Deeskalationszone im Südwesten Syriens – im Raum der syrischen Ortschaften Deraa, Kuneitra und Suwaida — verständigt. Die Waffenruhe war dort am 9. Juli um 12 Uhr mittags (Ortszeit) in Kraft getreten.