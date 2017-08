Visa für Assad-treue Kräfte: „Kritik an geachteter tschechischer Botschaft absurd“

Die tschechische Botschaft in Damaskus steht unter Kritik, weil sie in vier Jahren angeblich Hunderte Visa für hochrangige Personen, die mit Syriens Präsident Baschar al-Assad verbunden sein sollen, ausgestellt hat. Der tschechische EU-Parlamentsabgeordnete Jaromir Kohlicek verteidigt im Sputnik-Gespräch die Arbeit der diplomatischen Vertretung.

„Ich bin der Meinung, dass es absurd ist, die tschechische Botschaft dafür zu kritisieren, dass sie ihre Arbeit erfüllt. Es gibt genaue Anforderungen für den Erhalt von Visa. Die Aufgabe eines Konsuls besteht darin, abzuklären, ob eine bestimmte Person diesen Kriterien entspricht“, sagte Kohlicek.

Als die EU-Länder ihre Botschaften in Syrien geschlossen hätten, habe die tschechische als einzige diplomatische Vertretung dort weiter gearbeitet und die Interessen sowohl der EU als auch der USA vertreten. „Ich muss sagen, dass unsere Botschaft in Syrien von der EU und den USA hoch geschätzt wird“, gab der EU-Abgeordnete an.

Ferner denkt Kohlicek nicht, dass die Erteilung von Visa für Anhänger Assads gegen den Vertrag zwischen den USA und der EU über die Reduzierung der Kontakte zu den Vertretern der syrischen Regierung verstoße: „Erstens haben diese Einschränkungen bestimmte Funktionen, auf die sie sich beziehen. Zweitens, wenn wir das heutige Syrien anschauen, ist die einzige Menschengruppe, die dieses Land legitim regiert, jene, die bei den Wahlen gewählt worden ist.“

Ausschließlich Baschar al-Assad und seine Regierung seien vom Volk gewählt worden. Sie kontrollieren demnach die meisten Territorien Syriens. „Die USA müssen akzeptieren – ob sie es wollen oder nicht –, dass es die einzige stabile Einheit unter einzelnen syrischen politischen Kräften ist“, erläuterte Kohlicek.

„Wenn wir also die Situation in Syrien lösen wollen, sollten wir Kontakte zu den Syrern haben, insbesondere zu der bedeutsamen Menschengruppe, die derzeit den größten Teil Syriens regiert.“

Seit 2013 soll die tschechische Botschaft in Damaskus mehr als 300 Visa für Verwandte des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad sowie für Vertreter der Geheimdienste des Landes erteilt haben.