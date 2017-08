US-Diplomaten erlitten in Kuba „akustische Attacke“ – US-Medien

© Sputnik/ Mikhail Voskresenskiy Castro wirft Trump Rückkehr zur Rhetorik des Kalten Krieges vor

Zuvor hatten demnach einige Mitarbeiter der US-Botschaft in Havanna über „Vorfälle“ geklagt, die zu verschiedenen „körperlichen Symptomen“ geführt haben sollen. Mindestens zwei US-Diplomaten sind bereits in die USA zurückgekehrt, so schlimm waren ihre Gesundheitsprobleme. Als Folge hätten, so die Quelle , die Diplomaten ihr Gehör für immer verlieren können.

Die ersten dieser Fälle waren laut Außenamtssprecherin Heather Nauert Ende 2016 bekannt geworden. Zur Zahl der betroffenen US-Diplomaten und zur Art ihrer Symptome machte sie keine Angaben.

„Als Folge davon haben wir zwei Kubaner aufgefordert, die USA zu verlassen und das haben sie“, sagte die Sprecherin am Mittwoch. Die beiden Botschaftsmitarbeiter waren bereits im Mai zur Ausreise aufgerufen worden.

Trump erklärt Kampf gegen „Tyrannei des Kommunismus"

Die kubanische Regierung bestätigte die Angaben. Havanna hatte demnach gegen die Ausweisung der beiden Diplomaten protestiert und die US-Regierung aufgefordert, bei der Aufklärung der mysteriösen Vorfälle zusammenzuarbeiten.

Zuvor hatte Trump die Politik seines Vorgängers Obama zur Normalisierung der Beziehungen mit Kuba gekündigt. Er nahm von Obama eingeführte Lockerungen bei den Reise- und Handelsbeschränkungen mit dem Karibikstaat zurück. Die USA würden das gegen Kuba verhängte Embargo aufrechterhalten und gegen „Aufforderungen zu dessen Aufhebung seitens der Vereinten Nationen sowie anderer internationaler Organisationen" auftreten, betonte das Weiße Haus.