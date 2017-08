FDP-Politiker: Wirkungslose Sanktionen gegen Russland aufheben

Wunderlich stellte sich im Interview hinter die Äußerungen des FDP-Vorsitzenden Christian Lindner, der kürzlich bessere Beziehungen zu Russland angemahnt hatte. Die Freien Demokraten würden zwar die „völkerrechtswidrige Annexion der Krim“ nicht anerkennen. Jedoch sei der vorangegangene Umsturz in Kiew von der westlichen Seite genauso völkerrechtswidrig begangen worden, betonte der FDP-Politiker. Er beruft sich auf Hans-Dietrich Genscher und sagte:

„Der Umsturz und die Einmischung in der Ukraine begannen von westlicher Seite. In meinen Augen wurde im Frühling 2014 von westlicher Seite eine Rote-Linie gegenüber Russland überschritten, woraufhin Russland eine leider harte, völkerrechtswidrige und nicht hinnehmbare Antwort geleistet hat.“

Ukraine-Konflikt einfrieren

Der aus Sibirien stammende FDP-Politiker, der 1993 als Spätaussiedler nach Deutschland kam, erinnert an die Tragödie von Odessa im Mai 2014 mit 48 Toten und über 200 Verletzten:

„Menschen wurden verbrannt und regelrecht massakriert. Bis heute wurde niemand verurteilt. Die Polizei und die ukrainische Regierung haben weggeschaut. Aus diesem Grund sehe ich hier die Schuld nicht nur bei Russland, sondern auch bei der Ukraine und den westlichen Ländern.“

Wunderlich sieht auf lange Sicht in der Krim-Frage „keine Lösung“ und schlägt deshalb vor, den Konflikt „einzufrieren“: „Dadurch wird es möglich, an weniger kritischen Stellen zu prüfen, ob Russland seine Politik ändern will.“

Ablenkungsmanöver der anderen Parteien

Der niedersächsische Politiker meint, dass sowohl die Ukraine als auch der Donbass mitverantwortlich für die aktuelle Situation in der Ost-Ukraine seien. So könne hier nicht Russland einseitig die Schuld in diesem Konflikt gegeben werden: „Die große Koalition glaubt mit den Sanktionen zu einer Lösung zu kommen, aber dies ist nicht der Fall, in meinen Augen muss man die Sanktionen in der Art und Weise, wie sie aktuell gegenüber Russland bestehen aufheben, da sie keine Wirkung auf die Haltung und Position Russlands zeigt.“

© AP Photo/ Markus Schreiber Grüne finden neues Wahlkampfthema

Wunderlich reagierte auf Äußerungen des Grünen-Vorsitzenden Cem Özdemir, wonach FDP-Chef Lindner „eine neue Koalition der Diktatorenfreunde vorbereiten“ wolle: „Herr Özdemir sollte doch besser weniger Eigeninterpretation in Interviews von anderen Parteien hinzufügen und sich auf reale Fakten beziehen.“ Auch die heftige Kritik von Seiten der Regierungsparteien CDU und SPD Lindners Aussagen überraschen ihn nicht: „Die Bundesregierung, einschließlich der CDU und der SPD, äußern sich zu jedem Kommentar der FDP. Beide Parteien suchen Aufhänger, um von ihrer negativen Bundesinnenpolitik abzulenken. Denn wenn man mal schaut, was die große Koalition in den letzten vier Jahren in der Innenpolitik erreicht hat, ist das doch sehr unbefriedigend.“