Ein unerwartetes Produkt aus Syrien, das Terroristen im Ausland verscherbeln

Die syrische Landwirtschaft ist in den vergangenen Jahren auf große Schwierigkeiten gestoßen. Die Probleme sind nicht nur mit Schäden an Kulturen wegen der Kriegshandlungen verbunden. Laut Syriens Landwirtschafsminister ist es fast unmöglich geworden, die Ernte in Speicher zu transportieren und sie dann auf die Absatzmärkte zu bringen.