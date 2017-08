Ankara nennt Besuchsziel des russischen Generalstabschefs

Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu hat am Mittwoch den Besuch des russischen Generalstabschefs Valeri Gerassimow im Land angekündigt, dessen Ziel die Schaffung einer neuen Deeskalationszone in Syrien sei.

„Die Treffen in Bezug auf Idlib werden fortgesetzt. Das jüngste davon fand Anfang August in Teheran auf der Ebene technischer Experten statt. Gestern hat uns der iranische Generalstabschef besucht. Auch der russische Generalstabschef kommt zu uns. Unsere Berater treffen sich miteinander. Dieses Thema wird erörtert“, sagte Çavuşoğlu gegenüber dem TV-Sender TRT Haber.

© AP Photo/ Mуnica G. Prieto Ankara sind Details der US-Pläne zu Bau von Sicherheitszonen in Syrien nicht bekannt

Zuvor hatte Russlands Außenminister Sergej Lawrow mitgeteilt, die Einrichtung einer weiteren Deeskalationszone in der syrischen Provinz Idlib befinde sich noch im Diskussionsstadium.

Im Juli hatte in der kasachischen Hauptstadt Astana die fünfte Runde der Syrien-Gespräche stattgefunden, in deren Rahmen die Parameter der künftigen sogenannten Schutzzonen zur Sprache gekommen waren.

Bei den vier früheren Runden hatten sich die Seiten über die Bildung einer gemeinsamen Beobachtergruppe verständigt, die die Feuereinstellung in Syrien überwachen wird, sowie ein Memorandum über die Einrichtung von vier Sicherheitszonen in Syrien unterzeichnet.

Derweil gibt es in Syrien drei Sicherheitszonen: nördlich der Stadt Homs, in Raum von Ost-Ghuta und an der Grenze Syriens zu Jordanien.