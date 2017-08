Kiewer Strafverfahren gegen Scooter wird „wie Seifenblase platzen“ – Krimdeutsche

„All dies endet mit dem Platzen einer Seifenblase. Ich denke nicht, dass es Gründe gibt, um die Musiker zur Verantwortung zu ziehen. Das einzige, was die Ukraine tun kann, ist, sie zur Persona non grata zu erklären und deutsche Bürger weiter einzuschüchtern“, sagte Gempel am Dienstag in einem RIA-Novosti-Gespräch.

Zudem zeigte er sich zuversichtlich, dass die Europäer auch weiterhin auf die Krim kommen, darunter mit Gastspielen und zu Geschäftsbesuchen, und auf „kleine Einschüchterungen“ der ukrainischen Seite nicht reagieren würden.

„Von Tag zu Tag kommen immer mehr Künstler, Politiker und Geschäftsleute aus Europa auf die Krim. Dieser Prozess ist nicht mehr zu stoppen. Das offizielle Kiew hat bereits keine Waffenmittel mehr, um gegen diesen Prozess anzukämpfen“, so Gempel.

© Sputnik/ Sergej Malgavko Scooter auf der Krim: Ukraine will Deutschland um Rechtshilfe bitten

Die deutsche Band Scooter war am 4. August im Rahmen des Festivals ZBFest in Balaklawa aufgetreten. Die Ukraine leitete nach dem Auftritt der Gruppe ein Strafverfahren gegen die Musiker wegen des Krim-Besuchs ein. Den Deutschen drohen nun acht Jahre Haft wegen der Verletzung der Einreiseregeln für Ausländer.

Bei dem Volksentscheid am 16. März 2014 über den künftigen Status der Halbinsel Krim und der Stadt Sewastopol hatten 96,77 Prozent bzw. 95,6 Prozent der Bewohner für die Wiedervereinigung mit Russland gestimmt. Am 18. März 2014 wurde der Vertrag über die Wiedervereinigung unterzeichnet. Trotz des Volksentscheids betrachtet die Ukraine die Krim weiterhin als Teil ihres Territoriums. Die Resultate des Krim-Referendums haben auch die meisten EU- und Nato-Staaten nicht anerkannt und Sanktionen gegen Russland verhängt.