Pjöngjang will mehr Gefechtsköpfe und Raketentriebwerke herstellen

Kim Jong-un habe demnach „das Institut beauftragt, das Produktionsvolumen bei Feststoffraketentriebwerken und Gefechtsköpfen für ballistische Raketen unter Einsatz von Werkstoffen auf Kohlenstoff-Basis zu erhöhen“, heißt es in der Meldung.

Die entsprechende Anweisung habe der nordkoreanische Staatschef bei seinem Besuch im Forschungsinstitut für chemische Werkstoffe bei der nationalen Akademie der Militärwissenschaften erteilt. Er habe sich dort mit dem Produktionsprozess vertraut gemacht und die Tätigkeit der Mitarbeiter hoch eingeschätzt.

Nordkorea entwickelt aktiv sein Raketen- und Atomprogramm, was bei vielen Ländern, insbesondere bei den USA, Besorgnis auslöst. Am 22. August hatte Pjöngjang erklärt, in dem Fall, sollten sich die USA „nicht vernünftig benehmen“, bereit zu sein, einen Raketenschlag gegen die Pazifik-Insel Guam zu führen, wo sich US-Militärstützpunkte befinden.

Der Pentagon-Chef James Mattis hatte erklärt, dass die USA bereits seien, die auf amerikanisches Territorium abgeschossenen Raketen abzufangen. US-Präsident Donald Trump drohte seinerseits mit „Feuer und Wut, wie sie die Welt noch nie gesehen hat“. Doch nun milderten die beiden Staatschefs etwas ihren Ton.