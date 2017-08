Wegen Verletzung von Menschenrechten: USA stoppen Milliardenhilfe für Ägypten

Die USA haben eine Zahlung von fast 200 Millionen US-Dollar Finanzhilfe an Ägypten verzögert und weitere 100 Millionen US-Dollar gekürzt, wie Reuters meldet.

Die Nachrichtenagentur Reuters meldete unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen, dass die USA rund 95 Millionen US-Dollar gar nicht auszahlen und eine weitere Tranche in Höhe von 195 Millionen US-Dollar zunächst zurückzustellen wollten.

In diesem Zusammenhang habe die US-Regierung beschlossen, 65,7 Millionen US-Dollar vom Finanzprogramm zur Militärhilfe (Foreign Military Financing) und weitere 30 Millionen US-Dollar vom Fonds zur Wirtschaftsunterstützung (Economic Support Fund) „umzuprogrammieren“. Damit verliere Ägypten 95,7 Millionen US-Dollar. Wie Medien berichten, habe der amerikanische Außenminister Rex Tillerson dies mit der Menschenrechtslage in dem Land begründet.

Die Quellen teilten mit, dass die USA ihre Zusammenarbeit mit Ägypten im Sicherheitsbereich fortsetzen würden.

„Die Festigung der Kooperation im Sicherheitsbereich mit Ägypten ist für die nationale Sicherheit der USA von großer Bedeutung“, sagte eine Quelle.

Sie fügte hinzu, dass Tillerson meine, dass es „im Interesse der USA ist, Verzicht (auf die Finanzierung Ägyptens – Anm. d. Red.) zu üben“.

Laut den Quellen sind die USA bisher darüber besorgt, dass es in Ägypten keinen Fortschritt in Schlüsselfragen gebe, darunter auch in Bezug auf Menschenrechte und das neue Gesetz über Nichtregierungsorganisationen.

„Ägypten bereut die Entscheidung der USA über die Reduzierung der Geldmittel, die im Rahmen des amerikanischen Programms zur Hilfe Ägyptens sowohl vom Finanzprogramm zur Militärhilfe (Foreign Military Financing) als auch vom Fonds zur Wirtschaftsunterstützung (Economic Support Fund) für Kairo ausgebeben werden“, heißt es in einer Mitteilung des ägyptischen Außenministeriums am Mittwoch, die russischen Medien vorliegt.

„Wir betrachten diesen Schritt als Unterschätzung des strategischen Charakters der jahrzehntelangen Beziehungen zwischen den beiden Ländern“, so die Behörde weiter.

Dieser Schritt spiegele ein ungenügendes Verständnis der Bedeutung der Pflege der Stabilität und der Sicherheit Ägyptens sowie der Maßstäbe der Aufrufe wider, auf die das Land im Wirtschafts- und Sicherheitsbereich stoße.

„Dies kann negative Konsequenzen für das Streben nach den gemeinsamen ägyptisch-amerikanischen Zielen nach sich ziehen“, erläuterte das Ministerium. Trotzdem äußerte Ägypten seine Hoffnung darauf, dass die US-Administration die Wichtigkeit des Hilfeprogramms anerkennen, respektieren und in dessen Rahmen im Interesse der beiden Länder agieren werde.