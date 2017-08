Steinmeier: Keine „blinde Feindschaft“ zu Russland zulassen

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Mittwoch Moskau vor einer Eskalation in den Beziehungen zum Westen gewarnt und gleichzeitig betont, dass die internationale Gemeinschaft keine „blinde Feindschaft“ zu Russland zulassen dürfe.

© REUTERS/ Hannibal Hanschke Angst vor Trumps Schicksal? Steinmeier warnt Moskau vor Einmischung

„Wir wollen keine Eskalation“ und „keine machtpolitische Konfrontation“ mit Moskau, so Steinmeier bei einer Rede zum 78. Jahrestag des Hitler-Stalin-Pakts in Tallinn. Wer gegen das internationale Recht verstoße, auf den werde jedoch ein gemeinsamer Widerstand warten.

Dabei konzipiere die russische Führung, so der Bundespräsident, „das Selbstbild ihres Landes ganz bewusst in Abgrenzung, ja in Gegnerschaft zu uns im Westen“.

Dennoch dürfe man keine „Sprachlosigkeit und blinde Feindschaft“ zu Russland zulassen.