Darum gibt es keine Gründe für neuen Kalten Krieg zwischen den USA und Russland

„Ich denke nicht, dass wir uns im Stadium eines neuen Kalten Krieges befinden, weil es keine Gründe für einen Kalten Krieg in seinem alten Sinne gibt, und zwar im Sinne der Konfrontation von Systemen, Ideologien, des Kampfes um den Triumph von Ideen“, sagte Rjabkow am Mittwoch in einem Interview mit chinesischen und japanischen Medien.

Laut Rjabkow strebt Washington an, „seinen Willen zu diktieren“, darunter auch „mit Einsatz unerlaubter Methoden“, damit Moskau seinen politischen Kurs ändert.

Dies sei als Abkühlung der Beziehungen zu bewerten, nicht aber als Konfrontation, die sich in einen heißen Konflikt umwandeln könnte.

„Ich denke nicht, dass eine solche Konfrontation in der neuen Situation möglich ist. Die Erfahrungen der vergangenen Jahre und Jahrzehnte haben jedoch nicht nur uns, sondern auch unsere Kollegen aus Washington gelehrt, sich verantwortungsbewusst zu Fragen solcher Art zu verhalten“, so Rjabkow.