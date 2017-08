„Ausgewogen und dosiert“: Russlands Außenamt über Antworten auf US-Feindesakte

„Wir können mit gutem Recht, in Anlehnung an die Logik der internationalen Beziehungen und die Völkerrechtsdoktrin, die es erlaubt, feindselige Handlungen analog zu beantworten, beliebige Maßnahmen gegen die USA anwenden. Aber wir sind uns dessen bewusst, dass wir mit solchen Handlungen in manchen Fällen uns selbst schaden würden“, so Rjabkow.

„Wir begreifen auch, dass solche Schritte, insbesondere asymmetrische, nicht spiegelbildliche, unter anderem die regionale und die globale Sicherheit beeinträchtigen könnten“, ergänzte der Vize-Außenminister.

USA tauschen Technologien gegen Sanktionen ein

„Wir unternehmen Antwortschritte in der politisch-diplomatischen Sphäre ausschließlich dosiert“, so der Diplomat.

Ihm zufolge ist der zahlenmäßige Ausgleich des Personals der entsprechenden russischen und US-amerikanischen diplomatischen Vertretungen eine „maximal ausgewogene, dosierte und bescheidene Reaktion auf das Vergreifen der USA an den ureigenen wirtschaftlichen, politischen und sonstigen Interessen Russlands“.