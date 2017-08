Moskau: USA verwandeln sich in ihren eigenen Antipoden

Die USA haben laut dem russischen Vizeaußenminister Sergej Rjabkow ihre eigenen Grundwerte wie die Bewegungsfreiheit missachtet, indem sie die Visavergabe an russische Bürger eingeschränkt haben.

Diese Werte seien politischen Zielen aufgeopfert worden, betonte der Diplomat. Das Land, das im Kampf für die Bewegungsfreiheit immer in der Avantgarde gestanden habe, habe in dieser Frage absoluten Opportunismus gezeigt.

„Wenn sie (die USA – Anm. d. Red.) die monopolartige Stellung ihres Währungs- und Finanzsystems missbrauchen, die Stellung des Dollars und ihrer Banken dafür nutzen, um in Eurasien geopolitische Spiele zu spielen, wenn sie Privatbesitz enteignen und ihn nicht zurückgeben wollen (…), verwandelt sich Amerika in seinen eigenen Antipoden“, so Rjabkow weiter.

© REUTERS/ Jonathan Ernst/File Photo USA setzen Visa-Ausstellung in Russland aus

Das sei umso verblüffender, weil dem amerikanischen Staat die Idee der Unantastbarkeit des Privatbesitzes zugrunde liege.

„Wir können damit je nach politischen Präferenzen unterschiedlich umgehen: Für den einen ist es Anlass, eine Sektflasche zu öffnen, weil sich die USA selbst zerstören, für den anderen ist es ein Augenblick der Sorge, weil es schwieriger wird, sich irgendwelche amerikanischen Werte anzueignen“, betonte er weiter.

„Wer in die USA reisen muss, der wird auch 85 Tage für ein Interview warten. Und diejenigen, die nicht warten können, brauchen vielleicht nicht so dringend dorthin zu fahren“, schlussfolgerte der Diplomat.