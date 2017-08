Donbass: Kontaktgruppe vereinbart „Schul-Waffenruhe“

Die Minsker Kontaktgruppe zur Regelung des Donbass-Konflikts hat laut dem russischen Sonderbeauftragten in der Gruppe Boris Gryslow eine Feuerpause in der Region ab dem 25. August – die sogenannte „Schul-Waffenruhe“ – vereinbart.

„Das Hauptergebnis ist, dass es der Kontaktgruppe gelungen ist, über eine Feuereinstellung angesichts des Beginns des neuen Schuljahrs abzustimmen. Wir hoffen darauf, dass die ‚Schul-Waffenruhe‘ verantwortungsbewusst und unbefristet eingehalten wird“, sagte Gryslow am Mittwoch am Rande des Treffens in Minsk gegenüber Journalisten.

© Sputnik/ Wladimir Wyatkin OSZE mit „Getreide-Waffenruhe“ in Donbass zufrieden

Zuvor hatte sich die Kontaktgruppe über den Waffenstillstand entlang der ganzen Berührungslinie vom 24. Juni bis zum 31. August – während der Ernteeinbringung – verständigt.

Am Dienstag hatten die Spitzenpolitiker des Normandie-Formats (Frankeichs, Deutschlands, Russlands und der Ukraine) die von der Kontaktgruppe angekündigte „Schul-Waffenruhe“ bei einem Telefonat unterstützt.

Im Osten der Ukraine schwelt seit fast drei Jahren ein militärischer Konflikt. Die ukrainische Regierung hatte im April 2014 Truppen in die östlichen Kohlefördergebiete Donezk und Lugansk geschickt, nachdem diese den nationalistischen Staatsstreich vom Februar in Kiew nicht anerkannt und unabhängige „Volksrepubliken“ ausgerufen hatten.

Formell gilt seit September 2015 in der Region eine Waffenruhe, dennoch kommt es immer wieder zu Zusammenstößen.