Visa-Stopp: Befremden in Moskau über US-Erklärung

Die Entscheidung der USA, die Ausgabe von Visa an russische Bürger einzustellen, ist nicht durch technische, sondern politische Ursachen bedingt. Dies sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Donnerstag. In Moskau betrachte man die Entscheidung Washingtons mit Befremden.

„Wir betrachten diese Entscheidung mit Befremden und Bedauern. Wie wir verstehen, liegt die Hauptursache dafür nicht in den technischen Schwierigkeiten… Die Basis sind Betrachtungen politischen Charakters“, so Sacharowa während eines Briefings.

Ein anderer Grund könnte mit dem professionellen Niveau der amerikanischen Botschaft verbunden sein, setzte sie fort.

„Wir haben Beispiele genannt, wie Botschaften und Konsulate anderer westlicher Länder, Europas (…) um ein Vielfaches mehr Visa ausstellen und dabei viel weniger Mitarbeiter für die Bearbeitung haben. Deswegen war es anscheinend eine der Aufgaben unserer amerikanischen Kollegen, Unzufriedenheit unter den russischen Bürgern mit Moskaus Handlungen, mit der russischen Außenpolitik hervorzurufen“, betonte die Außenamtssprecherin.

Am Dienstag erläuterte das russische Außenministerium, die Probleme mit der Ausstellung von US-Visa seien mit der mangelnden Effektivität der Visa-Abteilungen der US-Vertretungen in Russland verbunden.

© AP Photo/ Alex Brandon Washington erläutert Pläne für Beziehungen zu Moskau

Wie berichtet wurde, stellen die USA ab dem 23. August die Ausstellung von Nicht-Immigrationsvisa in ganz Russland ein. Ab dem 1. September sollen die Visa wieder erteilt werden, allerdings nur in Moskau.

Washington erläuterte diese Maßnahme mit dem Personalabbau in seiner diplomatischen Mission in Russland. Zuvor hatte Moskau von den USA gefordert, die zahlenmäßige Stärke des diplomatischen und technischen Personals der US-Botschaft in Moskau und der Generalkonsulate in St. Petersburg, Jekaterinburg und Wladiwostok bis zum 1. September auf 455 Mitarbeiter zu reduzieren und so in Übereinstimmung mit der Personalstärke der russischen Vertretungen in den USA zu bringen.