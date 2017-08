Russische Außenamtssprecherin zu USA: „Wir bleiben im Ungewissen“

Das US. State Dapartment hatte in einer Erklärung am 21. August die Regierung in Damaskus wieder für den Giftgasangriff von 2013 in Ghuta sowie für die angebliche C-Waffen-Attacke vom April dieses Jahres in Khan Schaikhun verantwortlich gemacht und deren Bestrafung gefordert.

Sacharowa dazu: „Wir haben immer noch keine klaren und objektiven Argumente gesehen und bleiben im Ungewissen, warum Washington dermaßen von einer Schuld Assads überzeugt ist, dass es sich selber für den Raketenangriff auf die syrische Regierungsarmee und damit für eine grobe Verletzung des Völkerrechts entschieden hat.“

Die amerikanischen Schuldzuweisungen an Damaskus wies die russische Außenamtssprecherin als „beweislos“ zurück. Dass sich die USA ein exklusives Recht auf Wahrheit anmaßten, sei bereits eine bedauernswerte Tradition.