Historiker enthüllt Details über Konfrontation zwischen Hitler und Himmler

Der kanadische Journalist und Historiker Max Wallace will Beweise dafür gefunden haben, dass der SS-Reichsführer Heinrich Himmler trotz der Befehle von Adolf Hitler den Völkermord an den Juden stoppen wollte. Dies berichtet die britische Zeitung „Daily Mirror“ am Donnerstag.

Wallace schreibt demnach in seinem neuen Buch „The Name of Humanity: The Secret Deal to End the Holocaust“, Himmler soll kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges versucht haben, 300.000 Menschen vor dem Tod in Konzentrationslagern zu retten. Im November 1944 soll er den Massenmord an Juden verboten sowie Krematorien und Gaskammern in Auschwitz vernichten lassen haben.

© AFP 2017/ Juan Mabromata „Hexen-Bibliothek“ von SS-Reichsführer Himmler in Prag entdeckt

Obwohl der überwiegende Teil von Historikern überzeugt ist, dass dieser Schritt unternommen wurde, um die Nazi-Verbrechen vor der nahenden sowjetischen Armee zu verbergen, sei Wallace sich sicher, dass Himmler einen „separaten Frieden“ mit den westlichen Ländern der Anti-Hitler-Koalition habe schließen wollen. Der Reichsführer hoffte dem Journalisten zufolge, auf diese Weise die Anstrengungen mit möglichen Verbündeten im Kampf gegen Stalin und die Bolschewiken zu vereinigen.

Es heißt, dass Hitler später von Himmlers Versuch, Friedensgespräche mit den westlichen Ländern zu führen, erfahren habe. Wie die Zeitung berichtet, wurden dem Reichsführer sämtliche Posten und Funktionen entzogen sowie ein Haftbefehl gegen ihn erlassen. Bei einem Fluchtversuch wurde Himmler am 21. Mai 1945 von der britischen Patrouille festgenommen. Er nahm sich am 23. Mai kurz vor einem Verhör das Leben, indem er eine im Mund versteckte Kapsel mit Zyanid zerbissen haben soll.

Das Buch soll laut „Daily Mirror“ im kommen Jahr weltweit erscheinen.